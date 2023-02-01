Еще одна страна ЕС продлила действие водительских прав для украинцев на 3 года — Finance.ua
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Еще одна страна ЕС продлила действие водительских прав для украинцев на 3 года

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Правительство Норвегии внесло некоторые изменения в правила выдачи водительских прав, таким образом продлив срок признания украинских водительских прав в Норвегии до трех лет.
Об этом говорится на сайте schengenvisainfo.com.
Согласно недавнему заявлению, правительство также подчеркнуло, что признаются все категории водительских прав, а не только легковых автомобилей, как это было до сих пор, сообщает SchengenVisaInfo.com.
«Сейчас мы меняем правила, чтобы украинские беженцы могли ездить в Норвегию до тех пор, пока действует защита. Кроме того, необходимо признавать все категории водительских прав, а не только для легковых автомобилей», — отметил министр транспорта Йон-Ивар Нигорд.
Учитывая, что уже почти год после начала войны в Украине Норвегия оказала большую поддержку беженцам и хочет дать им предсказуемость в плане их пребывания в Норвегии.
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В апреле прошлого года власти Норвегии продлили срок признания украинских водительских прав с трех месяцев до одного года.
По словам Нигорда, прошел год, как многие украинские беженцы осели в Норвегии, где у многих из них есть водительские права, которыми они могут пользоваться в стране. Однако они лишатся права управлять автомобилем, если правила не будут изменены.
Кроме того, у украинских беженцев также водительские права на грузовики и автобусы.
Кроме того, правительство заявило, что не будет изменений касательно требования того, что беженцы должны иметь действительные физические водительские права своей страны, чтобы получить разрешение на получение водительских прав. В то же время замена водительских прав происходит по стандартным европейским правилам признания украинских водительских прав.
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По материалам:
Finance.ua
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