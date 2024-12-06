Рынок аренды «замер» до весны: в каких городах он все еще активен — Finance.ua

Рынок аренды «замер» до весны: в каких городах он все еще активен Сегодня 13:00 — Недвижимость

Рынок аренды «замер» до весны: в каких городах он все еще активен

Спрос на аренду недвижимости существенно изменился: арендаторы все реже выбирают старые «хрущевки» и панельные дома, предпочитая более современные проекты. А активный рынок аренды сосредоточился в крупных хабах, таких как Днепр, Полтава и Кропивницкий.

Почему квартиры ниже 7 этажа стали самыми популярными, как влияет сезонность и какие города все еще пользуются спросом — рассказала коммуникационный стратег в сегменте жилой и коммерческой недвижимости Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии для УНН.

По ее словам, арендаторы все же смотрят на квартиры с 1 по 7 этажи, что связано не только с отключением света, а с факторами безопасности.

«Сезонность на аренду была и до войны, но по ней ударил ковид. Студенты остались дома и не снимали квартиры и люди не возвращались на работу в крупные города и это ударило по сезонному фактору. Рынок был непонятный, но уже в 2023 и 2024 годах мы наблюдаем возвращение сезонности», — говорит эксперт.

Она убеждена, что это связано со смешанной формой обучения в университетах и ​​возвращением экспатов в крупные города.

«Где-то к середине октября рынок аренды был очень активен и здесь рост цен на ликвидные объекты достигает до +15% в привязке к доллару. Но как правило, когда начинается отопительный сезон, то рынок замирает. Сейчас нет сильных колебаний по цене на рынке аренды», — рассказала Виктория.

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Эксперт говорит, что активный рынок аренды присутствует только в регионах-хабах:

«Рынок может быть активным, только в регионах-хабах, то есть там, где есть принимающие громады, куда приезжают ВПЛ. Сейчас это, прежде всего, Днепр, Полтава и Кропивницкий. Именно в этих регионах активный рынок аренды, а все остальные пока замерли до весны».

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УНН По материалам:

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