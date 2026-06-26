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Рынок аренды в Украине: какие области показали наибольший рост цен (инфографика)

Недвижимость
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Самый большой процентный скачок медианных цен во всех сегментах квартир зафиксирован в прифронтовых областях
Самый большой процентный скачок медианных цен во всех сегментах квартир зафиксирован в прифронтовых областях
На рынке аренды однокомнатных квартир лидирует Запорожская область, где медианная цена увеличилась на 60% и составляет 8000 гривен. Среди двухкомнатных и трехкомнатных квартир — Харьковская область. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры здесь выросла почти на 85% и составляет 12 000 грн, а трехкомнатной почти на 67% и составляет 15 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость.
Наибольший процентный скачок медианных цен во всех сегментах квартир зафиксирован в прифронтовых областях — Харьковской и Запорожской. В то же время в западных и центральных регионах, несмотря на более низкие темпы прироста в процентах, сохраняется самая высокая стоимость аренды в абсолютных цифрах, что подтверждает стабильно высокий уровень цен в этих регионах.
Инфографика создана с помощью АИ
Инфографика создана с помощью АИ

Однокомнатные квартиры

Наибольший рост медианных цен на аренду однокомнатных квартир за год произошел в Запорожской области — на 60% и составляет 8000 гривен.
Весомый рост ценностей также зафиксирован в следующих областях:
  • Харьковской — на 44% с актуальной медианной стоимостью 6 500 грн;
  • Закарпатской — почти на 31%, медианная стоимость — 21 818 грн;
  • Ивано-Франковской — почти на 29%, медианная стоимость — 16 073 грн;
  • Полтавской — на 25%, медианная стоимость — 10 000 грн;
  • Кировоградской — на 21%, медианная стоимость — 8 500 грн;
  • Тернопольской — почти на 20%, медианная стоимость — 13 182 грн.

Двухкомнатные квартиры

На рынке аренды двухкомнатных квартир стоимость выросла больше всего в Харьковской области — почти на 85%. Актуальная медианная цена составляет 12 000 грн.
Существенный рост стоимости наблюдается еще в ряде областей:
  • Запорожской — на 69%, медианная цена — 11 000 грн;
  • Закарпатской — почти на 42%, медианная цена — 26 449 грн;
  • Тернопольской — на 28%, медианная цена — 15 390 грн;
  • Черкасской — на 27%, медианная цена — 14 000 грн;
  • Кировоградской — на 22%, медианная цена — 11 000 грн;
  • Черновицкой — почти на 22%, медианная цена — 17 694 грн;
  • Ивано-Франковской — на 21%, медианная цена — 17 705 грн.

Трехкомнатные квартиры

Долгосрочная аренда трехкомнатных квартир испытала наибольшее подорожание в Харьковской области — почти на 67%, где актуальная медианная цена составляет 15 000 гривен.
Существенный рост произошел еще в девяти областях:
  • Запорожской — на 51%, медианная цена составляет 13 000 грн;
  • Кировоградской — на 40%, медианная цена — 14 000 грн;
  • Полтавской — на 36%, медианная цена — 15 000 грн;
  • Ивано-Франковской области — на 36%, медианная цена — 19 767 грн;
  • Киевской — на 32%, медианная цена — 20 000 грн;
  • Львовской — почти на 27%, медианная цена — 25 500 грн;
  • Закарпатской — почти на 26%, медианная цена — 24 240 грн;
  • Николаевской — на 20%, медианная цена — 12 000 грн;
  • Черновицкой — почти на 20%, медианная цена — 19 877 грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на май 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киеве составила 110 тыс. грн в месяц. Это на 16% больше, чем в мае 2025 года. Среди пригородов самый большой рост зафиксировали в Белогородке на 95%, до 97 тыс. грн.
Также существенно подорожала аренда в Гнидыне (+75% до 109 тыс. грн.) и Гостомеле (+69% до 70 тыс. грн.). В Чабанах показатель за год составил +41%, до 70 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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