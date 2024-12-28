Рынок аренды: тенденции и итоги 2024 года — Finance.ua

Рынок аренды: тенденции и итоги 2024 года Сегодня 15:00 — Недвижимость

Рынок аренды: тенденции и итоги 2024 года

Как говорят эксперты, основной показатель — это спрос. Большой спрос поднял стоимость аренды недвижимости.

Аренда по Киеву взлетела на 25%, в редких случаях даже на 70−80%. Преимущественно это закрытые ЖК: «Варшавский квартал», Great и т. д.

Стабильный спрос демонстрирует также аренда нежилой недвижимости торгового профиля. За период военного положения мегамаркеты, супермаркеты (Сильпо, Novus и т. д. ) продолжают работать на своих площадях, как и присоединенные к ним кофейни, маленькие магазинчики. Да, с офисами отличия есть, потому что часть перешла на дистанционку ​​еще во время пандемии.

Заслуживает внимания также фактор сезонности в ценообразовании.

«В Одессе летом стоимость суточной аренды составляла 3,5 тыс. грн. И это ''бабушкина квартира''. В этом году цены взлетели в космос, и это по той простой причине, что люди хотят куда-то увезти детей, развеяться. Одесса была забита. Полно машин на днепровских, киевских номерах. Потому что куда еще можно было поехать на море? Геническ? Скадовск… Те, объекты, которые мы сдавали в аренду, за месяц прогуляли максимум сутки. Максимум, потому что клининг не успевал убирать: люди уже стояли под домом» — говорит эксперт Виталий Лавренко.

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Справка Finance.ua:

В 2022—2023 годах прирост одноквартирных домов — 21,6%, тогда как многоквартирных только 5,8%. В 2023—2024 годах этот тренд сохранился: прирост одноквартирных домов достиг 61,9%, в то время как многоквартирных только 5,2%. Так что спрос на частные дома высокий и растет гораздо быстрее, чем на многоквартирное жилье.

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