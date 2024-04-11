Ryanair распродает дешевые билеты на море: направления и цены — Finance.ua

Ryanair распродает дешевые билеты на море: направления и цены Сегодня 12:34 — Личные финансы

Ryanair распродает дешевые билеты на море: направления и цены

Европейский лоукостер Ryanair производит распродажу билетов по цене от 15 евро из многих стран. Забронировать перелет по доступной цене можно будет до 14 апреля.

Рассказываем, куда можно будет дешево улететь из аэропортов соседних с Украиной стран.

15 евро на рейсы с 30 апреля до 30 июня 2024 года. Как отмечается на сайте лоукостера , можно приобрести авиабилеты по цене в

Маршруты и цены

Для примера предоставляем рейсы из соседних с Украиной стран:

Польша

Варшава — Салоники (Греция) — от 22 евро;

Варшава — Неаполь (Италия) — от 35 евро;

Краков — Подгорица (Черногория) — от 18 евро;

Краков — Венеция (Италия) — от 16 евро;

Краков — Барселона Жирона (Испания) — от 26 евро;

Познань — Бари (Италия) — от 18 евро;

Вроцлав — Подгорица (Черногория) — от 19 евро;

Вроцлав — Корфу (Греция) — от 27 евро;

Вроцлав — Палермо (Италия) — от 38 евро;

Гданьск — Задар (Хорватия) — от 22 евро.

Румыния

Бухарест — Катания (Италия) — от 25 евро;

Бухарест — Корфу (Греция) — от 27 евро;

Бухарест — Мальта — от 38 евро.

Венгрия

Будапешт — Салоники (Греция) — от 15 евро;

Будапешт — Римини (Италия) — от 16 евро;

Будапешт — Неаполь (Италия) — от 20 евро;

Будапешт — Пафос (Кипр) — от 16 евро.

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Напомним, в марте ирландский лоукостер Ryanair сообщил, что добавляет 7 новых направлений в свою маршрутную сеть из Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

Список новых рейсов:

Катовице — Аликанте с 19 апреля 2024 года, 1 рейс в неделю

Катовице — Бари с 16 апреля 2024 года, 2 рейса в неделю

Катовице — Мальта с 15 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю

Катовице — Рим Фьюмичино с 15 апреля 2024 года, 2 рейса в неделю

Катовице — Задар с 17 апреля 2024 года, 1 рейс в неделю

Познань — Малага на момент написания статьи еще не было расписания

Варшава Модлин — Манчестер с 17 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю

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