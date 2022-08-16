Ряд мировых гигантов лишь сократили деятельность в России, несмотря на заявления о полном выходе — Finance.ua

Ряд мировых гигантов лишь сократили деятельность в России, несмотря на заявления о полном выходе Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Ряд мировых гигантов лишь сократили деятельность в России, несмотря на заявления о полном выходе

Такие мировые гиганты как Alphabet, Toyota и Microsoft вместо того, чтобы полностью выйти из рынка рф, как было заявлено ими в начале великой войны, сократили свою деятельность в режиме «ожидания».

Об этом говорится в анализе KSE Institute в рамках проекта « Самосанкции/Leaverussia ».

Согласно данным аналитиков, среди отслеживаемых компаний 2066 компаний и сервисы не меняли своей позиции, 326 — меняли.

Среди крупнейших мировых компаний, изменивших позицию, есть такие гиганты как ExxonMobil, Alphabet, Toyota и Microsoft. Все они, несмотря на свои заявления о полном выходе из россии, изменили статус на режим «ожидания», то есть продолжают поддерживать свои продукты, сохранять частичную активность и т.д.

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В KSE Institute говорят, что всего таких случаев 59. И хотя такой путь свойственен крупнейшим компаниям, он наименее популярный, отмечают аналитики.

Больше всего случаев изменения позиций компаний наблюдается в направлении с «остаться» на «ожидание» (116), «ожидание» на «выход» (61) и «остаться» на «выйти».

«То есть большинство проходит положительный путь в единственно правильном направлении — в сторону выхода», — говорят аналитики.

Однако есть отдельная группа компаний, которые, несмотря на свои предварительные заявления, развернулись на 180 градусов и решили остаться на рынке агрессора.

Это, например, Air Serbia (возобновила полеты), немецкий производитель агротехники Claas (все еще работает в россии; публично не разглашается) и производитель шин Continental (1 августа в Калуге возобновил работу завод по производству автомобильных шин Continental), украинский букмекер Parimatch (продолжает свою деятельность в россии под другим названием — Paribet), японские Fujifilm (после паузы все еще работает и рекламирует в россии) и некоторые другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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