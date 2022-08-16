Британское агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса — Finance.ua

Британское агентство недвижимости Savills вышло из российского бизнеса
Британское агентство элитной недвижимости Savills решило покинуть российский рынок — бывшее российское подразделение продолжит работу в стране под названием Intermark Real Estate.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление управляющего партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина.
Халин заявил, что прекращение работы Savills в россии «продиктовано политической ситуацией».
В Intermark Real Estate объяснили, что количество сотрудников российского подразделения не изменилось.
Сейчас данные о российском офисе уже отсутствуют на официальном сайте Savills.
Агентство Savills существует с 1855 года, его представительства есть более чем в 70 странах. Главный офис компании находится в Лондоне.
В 2006 году российский Intermark Real Estate был аффилирован и переименован в Intermark Savills, а с 2016 года российская компания окончательно сменила название на Savills.
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