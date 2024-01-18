Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска: на этот раз в Закарпатье — Finance.ua

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска: на этот раз в Закарпатье Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска: на этот раз в Закарпатье

Румынские фермеры, которые протестуют на границе и уже заблокировали два КПП в Черновицкой области, 18 января заблокировали с помощью техники пункт пропуска «Халмеу-Дьяково» в Закарпатской области.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска „Халмеу-Дьяково“ фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой», — говорится в сообщении.

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Таможенники добавляют, что во избежание блокировки проезда легковых авто пока временно остановлено движение грузовиков.

Отмечается, что информации о том, сколько будет продолжаться блокировка КПП, в настоящее время нет.

В ГТС добавили, что сейчас выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в «єЧерга» зарегистрировано 607 транспортных средств.

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Напомним, 13 января движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет» было заблокировано протестующими. Блокада продолжалась в течение 6 часов, после чего была прекращена. В тот же вечер прошла встреча между представителями Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии и перевозчиками и фермерами. Они согласовали ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали и блокировали границу с Украиной.

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Діло По материалам:

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