Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе, несмотря на соглашение с правительством — Finance.ua

Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе, несмотря на соглашение с правительством Сегодня 20:41

Румынские фермеры продолжают частичную блокировку движения грузовиков возле пунктов пропуска на границе с Украиной «Сирет» и «Викову-де-Сус», несмотря на достижение соглашения с правительством.

Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает Укринформ.

«У пункта пропуска „Сирет“, что напротив нашего перехода „Порубное“, блокировка грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокирования», — сказал Заруднев.

Также блокировка движения грузовиков не прекращалась этой ночью и в пункте пропуска «Викову-де-Сус», что напротив «Красноильска». По состоянию на 12.30 в «живой» очереди на выезд из Украины возле пункта пропуска «Красноильск» стоит около 60 грузовых автомобилей.

В то же время в электронной очереди на выезд из Украины через пункт пропуска «Порубное» уже зарегистрировались более 1100 грузовиков.

Економічна Правда По материалам:

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