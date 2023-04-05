Румыния выделит Украине $800 тысяч через механизмы НАТО — Finance.ua

Румыния выделит Украине $800 тысяч через механизмы НАТО Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Румыния выделит Украине $800 тысяч через механизмы НАТО

Правительство Румынии предоставит Украине более 800 тысяч долларов для укрепления обороны по инициативе НАТО по наращиванию оборонного потенциала.

Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску на министерской встрече стран Альянса, передает NewsMaker.

Ауреску подтвердил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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«Как я уже говорил, если мы хотим мира в регионе, в евроатлантическом пространстве, мы должны помочь Украине выиграть эту войну, другого варианта нет», — отметил он.

При этом румынский министр добавил, что другим партнерам НАТО, оказавшимся во время войны в уязвимом положении, также необходима поддержка.

«Мы должны поддержать и других уязвимых партнеров в регионе, например Молдову, которая является объектом дестабилизирующих действий россии», — отметил он.

Ауреску также отметил, что Румыния выделит $750 тысяч Молдове в рамках той же инициативы.

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Напомним, президент Румынии Клаус Иоганнис высказался за усиление восточного фланга НАТО и усиление присутствия Альянса в Черном море, которое имеет чрезвычайное стратегическое значение особенно сейчас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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