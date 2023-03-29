Румыния меняет условия финансовой поддержки украинских беженцев — Finance.ua

Румыния меняет условия финансовой поддержки украинских беженцев Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Румынии планируется пересмотреть условия поддержки граждан из Украины. Что изменится для проживающих в этой стране украинцев, рассказываем в материале ниже.

Отмечается, что ежедневные расходы правительства этой страны на беженцев из Украины достигают 350 тысяч евро. На конец февраля 2023 г. в Румынии насчитывалось более 109 тысяч украинцев.

По схеме «50/20» (50 лей за проживание и 20 лей за питание) государство платит владельцам жилья 14 евро в день за каждого украинского беженца.

Однако теперь схема поддержки, введенная в Румынии, будет изменена для обеспечения среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев. Об этом сообщила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза, которая также добавила: «Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время».

Как будет изменена система поддержки?

Предполагается, что украинцы, которые найдут работу и запишут своих детей в румынские школы, получат 2000 лей (400 евро) на семью до конца 2023 года.

Теперь субсидии будут выплачиваться непосредственно беженцам, а не домовладельцам, которые размещают их до сих пор.

В то же время схема помощи «50/20» останется доступной для уязвимых категорий беженцев, включая лиц старше 65 лет и студентов, обучающихся в румынских университетах.

Беженцы из Украины продолжат получать бесплатные медицинские, социальные и образовательные услуги в Румынии.

Стоит отметить, что в настоящее время в стране официально трудоустроены 5000 украинских беженцев.

Программа 50/20 в Румынии

Суть программы в том, что физические лица, поселившие у себя украинцев, получают от государства ежемесячные компенсации:

• за предоставление жилья — 50 лей за человека в сутки;

• на питание — 20 лей за человека в сутки.

Юридические лица (например, гостиницы) также получат компенсацию — 100 лей за человека, но не более 230 лей за номер.

Программу внедрили, чтобы поощрить частных лиц и бизнес помогать беженцам, и в результате решить проблему их расселения. Программа 50/20 похожа на программу 40+, действовавшую в Польше в течение первых месяцев полномасштабного вторжения.

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