Румыния хочет ускорить переход на евро — Finance.ua

Румыния хочет ускорить переход на евро Сегодня 23:07 — Валюта

Румыния хочет ускорить переход на евро

Правительство Румынии стремится ускорить введение евро в стране — до 2026 года. Это на три года раньше, чем предполагает текущий план присоединения к еврозоне.

Об этом заявил министр финансов страны Адриан Качиу.

«План присоединения к еврозоне имеет горизонт 2029 года. Мы его придерживаемся. Но я хочу, чтобы это был 2026 год. Для этого все мы должны приложить усилия, протолкнуть реформы, предусмотренные Национальным планом восстановления и устойчивости (NRRP), и выполнить национальный план на 100%», — отметил он.

Отмечается, что страны Евросоюза, желающие перейти на евро, должны достичь высокой степени устойчивой экономической конвергенции. В конце прошлого года Еврокомиссия заявила, что Румыния не отвечает условиям, необходимым для принятия евро.

Начиная с 2007 года правительства последовательно обещали, что Румыния присоединится к еврозоне и перейдет на евро, хотя, несмотря на то, что политическая воля присоединиться к группе существует повсеместно, Национальный банк Румынии объявил в 2021 году, что присоединение состоится не раньше 2029 года.

Как заявил советник главы Национального банка Румынии Адриан Василеску, экономические усилия на этом этапе будут слишком большими и почти невыполнимыми.

УНН По материалам:

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