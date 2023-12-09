Румыния увидела для себя возможность в восстановлении Украины — Finance.ua
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Румыния увидела для себя возможность в восстановлении Украины

Мир
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Румыния увидела для себя возможность в восстановлении Украины
Румыния увидела для себя возможность в восстановлении Украины
Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после войны, поскольку имеет такие преимущества, как безопасность, географическая близость и транспортное сообщение.
Об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, пишет CursDeGuvernare.
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«Румыния была и будет с Украиной, пока она не победит российскую федерацию. Румыния давно извлекла урок относительно россии. Мы знаем российский народ и эту систему агрессии», — заявил румынский чиновник.
По словам премьера, Румыния располагает возможностями, которые могут представлять интерес для американских компаний, желающих участвовать в реконструкции Украины.
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«Мы хотим выявить лучшие пути для углубления и развития двусторонних отношений (из США. — Ред.) и запуска новых проектов для того, чтобы наше стратегическое партнерство было укреплено углубленным экономическим партнерством», — констатировал Чолаку.
Марчел Чолаку поблагодарил госсекретаря США за его «вмешательство в проблему на Ближнем Востоке» и за «оказанную помощь, чтобы вернуть румын из сектора Газа». Он также отметил, что «стратегическое партнерство с США является важнейшим стратегическим партнерством Румынии, особенно в контексте кризиса безопасности после агрессии российской федерации против Украины». Блинкен выразил благодарность Бухаресту за помощь, оказанную Украине, и сотрудничество на Черном море.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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