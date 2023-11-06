Румыния выделит 50 млн евро на субсидирование долга Украины — Finance.ua

Румыния выделит 50 млн евро на субсидирование долга Украины Сегодня 14:27 — Казна и Политика

Правительство Румынии выделит до 50 миллионов евро на субсидирование процентов для погашения кредита ЕС для Украины в размере 18 миллиардов евро, одобренного в декабре 2022 года. Об этом сообщает Romania Insider, передает УНН.

Отмечается, что, учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась Украина, Европейский Союз оказывает дополнительную поддержку со стороны стран-членов, покрывая расходы на уплату процентной ставки. Процентная субсидия будет возмещена государствами-членами за счет дополнительных добровольных взносов.

50 миллионов евро из государственного бюджета Румынии будут перечислены в период 2024—2027 гг., в среднем это по 12,3 миллиона евро в год.

УНН По материалам:

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