Румыния стала лидером среди импортеров украинских масличных — Finance.ua

Румыния стала лидером среди импортеров украинских масличных Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

За январь-август 2022 Украина экспортировала масличных культур на 1712 млн дол. США, вдвое превысив показатель за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

По результатам восьми месяцев текущего года лидирующую позицию по объемам экспорта товаров этой группы занимает подсолнечник. Его продали за границу 1,6 млн т на сумму 823 млн дол. США. Экспортные продажи 0,9 млн т рапса принесли отечественным агропроизводителям выручку в 415 млн долларов США, а 0,8 млн т сои — 413 млн дол. США, констатировал замдиректора ННЦ, академик НААН Николай Пугачев.

Характерной особенностью января-августа 2022 года стало сохранение влияния европейского вектора в отечественном экспорте масличных культур. В целом страны-члены ЕС закупили в Украине около 3/4 продукции этой группы, отметил ученый.

Читайте также Куда и сколько отправлено украинской пшеницы (инфографика)

Германия, которая в последние пять лет удерживала лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных масличных, уступила Румынии. Ее доля в общем экспорте этой продукции составила 19,3%. За восемь месяцев 2022 года Румыния закупила украинских масличных культур на сумму 331 млн долларов США, констатировал Николай Пугачев.

За ней с незначительным разрывом следуют Болгария (18,0%) и Турция (16,9%).

Ощутимо меньшие закупки масличных культур осуществили Польша (12,2%), Венгрия (7,9%), Германия (5,9%), Молдова (3,7%), Нидерланды (3,1%).

Суммарная доля этих восьми стран в отечественном экспорте составляет 87%.

В январе-августе 2022 года Украина экспортировала различные масла и жиры на сумму 3652 млн дол. США, что на 11% меньше прошлогодних показателей за соответствующий период, отметил Николай Пугачев.

Основным экспортным товаром этой группы является подсолнечное масло. Ее продали на рынки стран мира на сумму 3,361 млрд дол. США — на 422 млн дол. США меньше, чем за восемь месяцев 2021 года.

Впервые по крайней мере за шесть последних лет Индия, традиционно выступавшая доминирующим покупателем жиров и масел украинского производства, переместилась на второе место с долей в 11,7%.

Первое место в списке импортеров заняла Польша, доля которой в структуре украинского экспорта этого вида продукции за восемь месяцев текущего года составила 14,5%, отметил эксперт.

Остальные основные страны-импортеры заметно уступают ей по стоимостным объемам закупок:

Турция — 9,8%,

Нидерланды — 8,1%,

Италия — 5,4%,

Болгария — 4,9%,

Испания — 4,7 %

Румыния — 4,5%.

Совокупно на эти страны приходится около 64% стоимости экспорта растительных масел и жиров.

Итоговые показатели экспорта масличных культур и растительных масел по результатам календарного 2022 года будут в значительной степени зависеть от способности украинских экспортеров максимально использовать наработанные пути вывоза продукции, в том числе через морские порты с помощью «зернового коридора», подытожил Николай Пугачев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.