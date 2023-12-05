Руководство Гостомеля присвоило 21 млн грн, выделенных на восстановление — Finance.ua

Руководство Гостомеля присвоило 21 млн грн, выделенных на восстановление
В Гостомельской громаде в Киевской области 100 поврежденных домов остаются не восстановленными, в том числе потому, что экс-глава Гостомельской военной администрации присвоил стройматериалов на 11 млн грн. В общей сложности сумма нарушений, выявленных за период 2022 и 2023 годов, достигает более 21 млн грн.
Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, пишет пресс-служба ГАСУ.
«Жители Гостомельской громады, которая одной из первых приняла на себя удар врага, возмущаются, что на восстановление их жилья уходят значительные средства, однако работы либо вовсе не выполнялись, либо частично. К сожалению, такие случаи подтвердились. Средства на восстановление выделялись, подрядчики их оперативно осваивали, „забыв“ при этом выполнить свои основные обязательства — отремонтировать или восстановить разрушенные дома», — отметила Басалаева.
Кроме того, на одном из коммунальных предприятий Гостомельского поселкового совета аудиторы обнаружили нехватку благотворительной помощи (строительных материалов) на общую сумму 1,2 млн гривен.
Глава Госаудитслужбы привела примеры действий недобросовестных подрядчиков в Гостомеле и селе Мощун.
«На одном доме должны были восстановить крышу, а в другом установить выбитые окна — по документам работы выполнены и оплачены — на самом деле жители остались без заявленных ремонтов. Только на эти два объекта из городского бюджета было выделено почти 0,5 млн грн. Зато некоторым застройщикам Гостомельская военная администрация заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 млн грн, притом что люди там не проживают и квартиры не проданы», — говорится в сообщении.
Как сообщила Басалаева, в громаде зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья.
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