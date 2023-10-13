Руководитель OpenAI назвал Bitcoin эффективным средством в борьбе с коррупцией — Finance.ua

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Руководитель OpenAI назвал Bitcoin эффективным средством в борьбе с коррупцией

Криптовалюта
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Руководитель OpenAI назвал Bitcoin эффективным средством в борьбе с коррупцией
Руководитель OpenAI назвал Bitcoin эффективным средством в борьбе с коррупцией
Генеральный директор OpenAI назвал Bitcoin инструментом, который может помочь в борьбе с коррупцией, поскольку власти не в состоянии контролировать криптовалюту.
Об этом создатель помощника искусственного интеллекта ChatGPT рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience, во время которого он также посетовал на роль государственного регулирования США в криптопространстве.
«Война с криптовалютой… это очень расстраивает меня в этой стране», — сказал Альтман.
Руководитель OpenAI кратко рассказал о своем собственном криптовалютном проекте под названием Worldcoin, который столкнулся с несколькими спорами с момента официального запуска в июле.
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Во время проекта предполагается биометрический сбор данных людей через шар для сканирования радужки глаза в обмен на долю криптотокена WLD.
Криптокомментаторы назвали этот уникальный подход одновременно «диковинным» и «революционным», но возникают опасения из-за конфиденциальности данных, ведь ими могут воспользоваться злоумышленники.
Регуляторные органы в нескольких странах, включая Францию ​​и Германию, расследуют операции Worldcoin, чтобы проверить, не нарушает ли она безопасность данных.
В Worldcoin прокомментировали эту ситуацию, объяснив, что «все необязательно» и личная информация никоим образом не должна быть связана со сканированием радужной оболочки глаза.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
НВ
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