Руководитель департамента МО отстранен от работы: подозревается в хищении денег на снаряды — Finance.ua

Руководитель департамента МО отстранен от работы: подозревается в хищении денег на снаряды Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Решением министра обороны Украины Рустема Умерова временно исполняющий обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Минообоны Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято вчера, 1 февраля, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

«Причина отстранения — объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года», — отмечают в Минобороны. При этом в ведомстве не уточняют, по какому делу ему объявлено подозрение.

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27 января 2024 года чиновникам Минобороны выдвинуто подозрение. Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Отмечалось, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал». Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

УНІАН По материалам:

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