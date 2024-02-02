Руководитель департамента МО отстранен от работы: подозревается в хищении денег на снаряды — Finance.ua
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Руководитель департамента МО отстранен от работы: подозревается в хищении денег на снаряды

Казна и Политика
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Решением министра обороны Украины Рустема Умерова временно исполняющий обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщает Минообоны Украины.
В сообщении отмечается, что такое решение было принято вчера, 1 февраля, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.
«Причина отстранения — объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года», — отмечают в Минобороны. При этом в ведомстве не уточняют, по какому делу ему объявлено подозрение.
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27 января 2024 года чиновникам Минобороны выдвинуто подозрение. Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Отмечалось, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.
По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал». Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.
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После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.
По материалам:
УНІАН
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