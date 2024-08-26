Руководитель ЦПД СНБО прокомментировал ситуацию относительно плотины Киевской ГЭС — Finance.ua

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Руководитель ЦПД СНБО прокомментировал ситуацию относительно плотины Киевской ГЭС

Энергетика
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Руководитель ЦПД СНБО прокомментировал ситуацию относительно плотины Киевской ГЭС
Руководитель ЦПД СНБО прокомментировал ситуацию относительно плотины Киевской ГЭС
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в результате российской массированной атаки 26 августа угрозы плотине Киевской гидроэлектростанции нет, разрушить ее ракетами невозможно.
Об этом Коваленко сообщил в Telegram-канале.
«По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит — там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше», — отметил он.
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В социальных сетях распространили фото, на котором виден черный дым у здания Киевской ГЭС.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, рассказывая о последствиях вражеской атаки, в частности отметил, что в Киевской области повреждены два энергетических объекта.
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Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по Украине 26 августа комбинированным и одним из самых больших, нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 15 областей пострадали сегодня, 26 августа, в результате российской массированной атаки, целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.
По материалам:
Українські Новини
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