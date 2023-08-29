Рукописный текст Стива Джобса об Apple-1 стал самым дорогим листом бумаги в истории — Finance.ua

Рукописный текст Стива Джобса об Apple-1 стал самым дорогим листом бумаги в истории Сегодня 18:36 — Технологии&Авто

Рукописный анонс о продаже компьютера Apple-1, написанный Стивом Джобсом вручную, продан на аукционе по цене $175 759. Это датированное мартом-1976 объявление, по словам организаторов торгов, является крайне ценным историческим артефактом.

Подробности

В рукописи содержатся технические характеристики компьютера и рассуждения Джобса о потенциале устройства. Основатель «яблочной» компании отмечал доступность Apple-1 и позиционировал устройство как «полный компьютер на единой печатной плате».

В тексте анонса содержится упоминание о 8 Кб оперативной памяти, встроенной клавиатуре и видеовыходе с опцией подключения к телевизору. Имя покупателя традиционно не разглашается.

Стив Джобс оставил невероятное наследие, заложив основы одного из самых успешных брендов в истории — Apple. В 1976 году он вместе с соратниками в лице Стива Возняка и Рональда Уэйна основал компанию в гараже родителей. Этот момент стал отправной точкой пути, приведшего к революционным достижениям в мире технологий.

Первым большим прорывом стал выпуск Apple I — персонального компьютера, который предложил пользовательский интерфейс и открыл путь к массовому использованию ПК. Однако настоящий успех пришел с выпуском Apple II в 1977 году. Инновационная концепция и массовое продвижение сделали «двойку» первым в истории хитом на мировом рынке персональных компьютеров.

Однако настоящая революция произошла в 1984 году, когда Apple представила Macintosh. Благодаря прорывным идеям типа графического пользовательского интерфейса и мыши, компьютеры стали доступны с ценовой точки зрения и интуитивно понятны широкой аудитории.

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Однако внутренние конфликты привели к увольнению Джобса из компании в 1985 году. Он создал собственную группу NeXT, которая, хотя и не добилась коммерческого успеха, стала зародышем будущих инноваций.

В 1997 году Джобс вернулся в Apple и начал трансформацию компании. Он представил серию успешных продуктов, начиная с iMac и заканчивая iPod, iPhone и iPad. Эти устройства перевернули рынок и установили новые стандарты в промышленности.

Стив Джобс ушел из жизни в 2011 году, но его наследие продолжает вдохновлять и влиять на инновации. Apple стала одной из самых дорогих компаний в мире, а Джобс остается символом визионера, чьи идеи и страстное стремление к совершенству оставили неизгладимый след в истории технологий.

prostomob По материалам:

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