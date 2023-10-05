Ручную кладь в самолетах планируют сделать бесплатной: когда ЕС отменит доплаты — Finance.ua
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Ручную кладь в самолетах планируют сделать бесплатной: когда ЕС отменит доплаты

Личные финансы
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Ручную кладь в самолетах планируют сделать бесплатной: когда ЕС отменит доплаты
Ручную кладь в самолетах планируют сделать бесплатной: когда ЕС отменит доплаты
В Европейском союзе появилась инициатива отказаться от сбора дополнительной платы за ручную кладь на борту самолета. Авиакомпаниям предлагают установить единые определенные стандарты для размеров и веса рюкзаков и сумок пассажиров.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
Комитет Европарламента по рассмотрению петиций принял единогласную резолюцию, призывающую авиаперевозчиков обеспечить своим клиентам возможность бесплатно вносить ручную кладь на борт самолета.
Эта инициатива направлена ​​на решение двух ключевых проблем:
  • во-первых, введение единых стандартов упростило бы путешествия пассажиров, использующих связанные между собой рейсы;
  • во-вторых, это позволит избежать скрытых дополнительных расходов, о которых туристы часто узнают в последний момент.
Уже в 2014 году Европейский суд признал, что ручная кладь ограниченных размеров должна быть доступна пассажирам при авиаперевозках. Однако это решение было только рекомендательным и не было поддержано авиакомпаниями.
Теперь же этот вопрос снова в повестке дня. Авторы резолюции предлагают установить конкретные параметры для ручной клади и призывают все 27 стран-членов ЕС принять единые правила.
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Как известно, сегодня каждый авиаперевозчик устанавливает свои собственные требования к ручной клади, которую можно брать на борт бесплатно. Обычно чем дешевле билет, тем больше пассажиру придется заплатить за превышение ограничений. Эта практика часто используется европейскими низкобюджетными авиакомпаниями. Однако пассажиры часто узнают об этих дополнительных расходах только на стойке регистрации.
Предложение инициаторов относительно бесплатной клади будет рассмотрено в октябре.

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По материалам:
visitukraine.today
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