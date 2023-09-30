Назван лучший день для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван лучший день для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить средства

Личные финансы
18
Назван лучший день для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить средства
Назван лучший день для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить средства
Стало известно, когда лучше бронировать билеты на самолет, чтобы сэкономить деньги.
Согласно отчету Expedia Air Travel Hacks Report, международные авиабилеты следует бронировать примерно за 60 дней (и не более 4 месяцев) для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году золотая середина наступала примерно через шесть месяцев.
Воскресенье остается самым дешевым днем ​​недели для бронирования авиабилетов, а пятница — самым дорогим. В среднем путешественники экономят до 13%. Чтобы сэкономить до 16%, эксперты советуют планировать вылет на четверг и избегать поездки в воскресенье, которое в среднем является самым дорогим днем ​​для начала поездки.
Читайте также
Вылет до 15:00 сведет к минимуму влияние задержек и отмены. Вероятность отмены вылетающих после 15:00 рейсов по статистике на 50% выше, чем у предыдущих.
Внутренние авиабилеты следует бронировать за 28 дней до вылета. Путешественники сэкономили до 24% по сравнению с забронировавшими билеты в последнюю минуту, что превышает средний показатель экономии в 10%, который туристы наблюдали в 2022 году.
Ежегодный отчет Expedia о хаках в сфере авиаперевозок базируется на анализе миллиардов точек данных и крупнейшей в мире базе данных о продаже авиабилетов, созданной в сотрудничестве с Airlines Reporting Corporation (ARC) и OAG.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua

По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.