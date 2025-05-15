Рубль подскочил до двухлетнего максимума на фоне переговоров Украины и рф в Турции — Finance.ua

Рубль подскочил до двухлетнего максимума на фоне переговоров Украины и рф в Турции Сегодня 16:10 — Валюта

российский рубль подскочил до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние два года. Этому способствовали запланированные переговоры между москвой и Киевом в Турции.

Издание Bloomberg пишет, что в этом году рубль получил поддержку благодаря оптимизму относительно возможного окончания войны россии против Украины. Также наблюдаются признаки ослабления внутреннего спроса на иностранную валюту, говорится в сообщении Банка россии.

Рубль поднялся до 80,22 доллара на местном рынке, что стало самым высоким показателем с 31 мая 2023 года, согласно данным Банка россии.

Помимо ожиданий улучшения геополитической ситуации, росту курса способствовало стабильное предложение валюты со стороны экспортеров и высокие процентные ставки, по данным центрального банка. Банк россии сохранил рекордно высокую ключевую ставку, пытаясь сдержать инфляцию, что создало благоприятные условия для укрепления национальной валюты.

Спрос на иностранную валюту в россии постепенно снижается и уже упал до самого низкого уровня с момента введения санкций в отношении московской биржи и прекращения торгов по доллару и евро, говорится в отчете Центробанка.

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Продажи иностранной валюты, связанные с экспортом, снизились всего на 2%, несмотря на значительное падение цен на нефть, что говорит о том, что экспортеры продолжают конвертировать выручку в рубли стабильными темпами, говорится в сообщении Центрального банка.

На глобальном внебиржевом рынке рубль в этом году показал рекордный рост более чем на 40%, обогнав даже золото как самый прибыльный актив.

УНІАН По материалам:

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