РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю — Finance.ua
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РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю

Личные финансы
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РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю
РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю
С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО.
Об этом сказано в статье Finance.ua ПРРО: сервисы, которые помогут предпринимателям.
Регистратор расчетных операций — это устройство, хранящее информацию о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам.
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РРО может быть двух видов:
  • аппаратный — это обычный кассовый аппарат или фискальный принтер;
  • программное (ПРРО) — программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или другое устройство предпринимателя и может выполнять функцию регистратора операций.
С точки зрения закона разницы между РРО и ПРРО нет, ведь электронная форма чека, создаваемая программным регистратором, имеет аналогичную юридическую силу и эквивалентна физическому чеку.
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Поэтому выбирать тип регистратора необходимо с учетом пользы для бизнеса и его клиентов. Однако ПРРО имеет ряд ключевых преимуществ над аппаратными аналогами:
  • Стоимость. Приобрести кассовый аппарат — это от 8 тыс. грн. Кроме того, нужно оплатить его обслуживание и настройки, при необходимости докупить дополнительное оборудование (например, сканер), а также постоянно закупать кассовую ленту. Программные РРО обходятся в разы дешевле.
  • Простота установки. В случае с ПРРО все можно решить онлайн за день, тогда как с аппаратным РРО нужно обратиться в ГНС, сертифицированный центр обслуживания, заполнить несколько форм и ждать около пяти рабочих дней.
  • Отчетность. ПРРО может автоматически вести учет и формировать отчетность для налоговых органов, что в разы упрощает ведение бизнеса. Хотя правды ради нужно отметить, что это умеют и некоторые аппаратные РРО — зависит от функционала.
Рынок ПРРО в Украине объемный. Свои решения для бизнеса предлагают как банки (например, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк), так и не имеющие отношения к банковскому сектору компании.
Finance.ua решил изучить предложения именно таких компаний. Выбрали лучших, с нашей точки зрения. Тех, к кому стоит присмотреться повнимательнее:

ПРРО: сервисы, которые помогут предпринимателям 🧐

По материалам:
Finance.ua
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