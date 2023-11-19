РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю — Finance.ua

РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю Сегодня 14:30 — Личные финансы

РРО или ПРРО: что лучше выбрать предпринимателю

С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО.

Регистратор расчетных операций — это устройство, хранящее информацию о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам.

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РРО может быть двух видов:

аппаратный — это обычный кассовый аппарат или фискальный принтер;

программное (ПРРО) — программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или другое устройство предпринимателя и может выполнять функцию регистратора операций.

С точки зрения закона разницы между РРО и ПРРО нет, ведь электронная форма чека, создаваемая программным регистратором, имеет аналогичную юридическую силу и эквивалентна физическому чеку.

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Поэтому выбирать тип регистратора необходимо с учетом пользы для бизнеса и его клиентов. Однако ПРРО имеет ряд ключевых преимуществ над аппаратными аналогами:

Стоимость. Приобрести кассовый аппарат — это от 8 тыс. грн. Кроме того, нужно оплатить его обслуживание и настройки, при необходимости докупить дополнительное оборудование (например, сканер), а также постоянно закупать кассовую ленту. Программные РРО обходятся в разы дешевле.

Простота установки. В случае с ПРРО все можно решить онлайн за день, тогда как с аппаратным РРО нужно обратиться в ГНС, сертифицированный центр обслуживания, заполнить несколько форм и ждать около пяти рабочих дней.

Отчетность. ПРРО может автоматически вести учет и формировать отчетность для налоговых органов, что в разы упрощает ведение бизнеса. Хотя правды ради нужно отметить, что это умеют и некоторые аппаратные РРО — зависит от функционала.

Рынок ПРРО в Украине объемный. Свои решения для бизнеса предлагают как банки (например, ПриватБанк , monobank, Ощадбанк), так и не имеющие отношения к банковскому сектору компании.

Finance.ua решил изучить предложения именно таких компаний. Выбрали лучших, с нашей точки зрения. Тех, к кому стоит присмотреться повнимательнее:

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