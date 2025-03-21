Рожкова: повышение налога на прибыль банков до 50% сократило возможность нарастить кредитный портфель на 20% — Finance.ua

Рожкова: повышение налога на прибыль банков до 50% сократило возможность нарастить кредитный портфель на 20% Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Рожкова: повышение налога на прибыль банков до 50% сократило возможность нарастить кредитный портфель на 20%

Повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% уменьшает капитал банковской системы, а соответственно, сократило возможности системы нарастить кредитный портфель на 20%.

Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«В целом потенциал системы большой: сейчас банки могут увеличить кредитный портфель минимум вдвое, не в нарушение требований к капиталу. Однако для отдельных банков потенциал существенно сократился», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Рожкова напомнила, что опасения НБУ прежде всего касались того, что война еще не закончилась, и еще могут быть потери активов у банков, ухудшение качества отдельных заемщиков и т. п. , что потребует дополнительного капитала.

«Мы призываем банки наращивать кредитование и предлагать приемлемые для заемщиков ставки, а это требует достаточных запасов капитала. Мы надеемся, что таких непредвиденных шагов уже не будет», — подытожила первая замглавы НБУ.

Комментируя вероятность арбитража из-за разных ставок налогообложения прибыли: 50% для банков, 25% для финкомпаний и 18% для другой экономики, Рожкова отметила, что банковский сектор один из самых прозрачных, провел реформу корпоративного управления и отчетности, поэтому подавляющее число банков такими вещами не злоупотребляют.

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«Вместе с тем, налогообложение подобных рынков должно быть одинаковым. Так что одинаковая ставка налогообложения для банков и финансовых компаний оправданна», — заявила она.

Как сообщалось, банки Украины, по предварительным данным, в прошлом году получили 103,69 млрд грн чистой прибыли, это на 24,6% больше показателя 2023 года.

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Банки уплатили 83,72 млрд грн налога на прибыль, по сравнению с 76,64 млрд грн в 2023 году, однако окончательный объем уплаченных налогов будет понятен только по итогам годового аудита отчетности банков.

За 2024 год после двух лет снижения зафиксирован рост кредитного портфеля банков на 10,8%. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору увеличились на 9,8%, или на 50,6 млрд грн, населению — на 24,5%, или на 51,7 млрд грн.

В то же время валютные кредиты в долларовом выражении сократились: корпоративному сектору — на 5,2%, или на $332 млн, населению — на 15,5%, или на $49 млн.

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