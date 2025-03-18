НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали) — Finance.ua

НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали) Сегодня 14:00 — Валюта

НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали)

Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению цифровой гривны. Это будет третья, альтернативная, форма наряду с наличной и безналичной.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщается в интервью ЦЭС.

«Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги — это по природе несколько иное, да и цель, наверное», — сказал он.

Шабан отметил, что НБУ пока не принял решение о начале эмиссии цифровой гривны. В законе о платежных услугах есть статья, которая ввела такой вид национальной валюты — э-гривны наряду с наличной и безналичной.

«Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь — не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная», — сказал он.

Применение э-гривны

Шабан отметил, с развитием цифровой экономики и цифровых активов есть понимание, что-то, что продается, и платежный инструмент должны иметь тождественную природу.

«Во-вторых, цифровые деньги могут предоставлять возможность программированности, например когда платеж происходит автоматически, если выполняются определенные условия», — сказал он.

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К примеру, программы поддержки от государства. Деньги с «єВідновлення» можно потратить на строительные материалы. А с «єКнига» можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных карт.

«Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы: это — строительные материалы, а это — книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что ими можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя», — рассказал Шабан.

После того как торговец получает целевые гривны, на его кошельке отметка целевых аннулируется, и далее он эти средства может использовать в качестве привычных наличных и безналичных средств.

«Это симбиоз и чего-то безналичного, и аналога наличных денег с прямым требованием к центробанку», — добавил он.

Когда введут э-гривну

Шабан отметил, что НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, утвердить или опровергнуть определенные гипотезы.

«Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут тратить эти пилотные гривны, так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать, и мы будем искать тех, кто заинтересован в тестировании», — добавил он.

По его словам, сейчас НБУ находится в поиске технологического провайдера, который поможет реализовать такую ​​платформу. «Мы работаем и имеем подтверждение в заинтересованности от нескольких украинских банков быть участниками этого проекта. Движемся, это исследование», — сказал Шабан.

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