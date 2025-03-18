НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали) — Finance.ua
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НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали)

Валюта
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НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали)
НБУ готовит пилотный проект по введению цифровой гривны (детали)
Национальный банк Украины готовит пилотный проект по введению цифровой гривны. Это будет третья, альтернативная, форма наряду с наличной и безналичной.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщается в интервью ЦЭС.
«Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги — это по природе несколько иное, да и цель, наверное», — сказал он.
Шабан отметил, что НБУ пока не принял решение о начале эмиссии цифровой гривны. В законе о платежных услугах есть статья, которая ввела такой вид национальной валюты — э-гривны наряду с наличной и безналичной.
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«Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь — не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная», — сказал он.

Применение э-гривны

Шабан отметил, с развитием цифровой экономики и цифровых активов есть понимание, что-то, что продается, и платежный инструмент должны иметь тождественную природу.
«Во-вторых, цифровые деньги могут предоставлять возможность программированности, например когда платеж происходит автоматически, если выполняются определенные условия», — сказал он.
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К примеру, программы поддержки от государства. Деньги с «єВідновлення» можно потратить на строительные материалы. А с «єКнига» можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных карт.
«Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы: это — строительные материалы, а это — книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что ими можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя», — рассказал Шабан.
После того как торговец получает целевые гривны, на его кошельке отметка целевых аннулируется, и далее он эти средства может использовать в качестве привычных наличных и безналичных средств.
«Это симбиоз и чего-то безналичного, и аналога наличных денег с прямым требованием к центробанку», — добавил он.

Когда введут э-гривну

Шабан отметил, что НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, утвердить или опровергнуть определенные гипотезы.
«Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут тратить эти пилотные гривны, так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать, и мы будем искать тех, кто заинтересован в тестировании», — добавил он.
По его словам, сейчас НБУ находится в поиске технологического провайдера, который поможет реализовать такую ​​платформу. «Мы работаем и имеем подтверждение в заинтересованности от нескольких украинских банков быть участниками этого проекта. Движемся, это исследование», — сказал Шабан.
По материалам:
РБК-Україна
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