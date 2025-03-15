НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов — Finance.ua

НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов Сегодня 15:44 — Казна и Политика

НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов

Национальный банк Украины уточнил порядок осуществления безналичных расчетов по гривне. Это было необходимо для адаптации к европейским стандартам и усовершенствованию регулирования платежных операций в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Обновленные правила соответствуют нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012, устанавливающего технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам.

В этой связи Национальный банк, в частности:

уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;

обязал платежные учреждения уведомлять плательщиков о принятии к исполнению платежной инструкции;

урегулировал порядок информирования получателей о зачислении средств на счет после каждого перевода;

определил обязательные реквизиты платежных инструкций, оформленных платежными учреждениями от клиентов;

разграничивал реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины;

отменил требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций, оставив ее только для бумажных документов.

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