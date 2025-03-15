НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов — Finance.ua
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НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов

Казна и Политика
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НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов
НБУ внес изменения в правила безналичных расчетов
Национальный банк Украины уточнил порядок осуществления безналичных расчетов по гривне. Это было необходимо для адаптации к европейским стандартам и усовершенствованию регулирования платежных операций в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Обновленные правила соответствуют нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012, устанавливающего технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам.
В этой связи Национальный банк, в частности:
  • уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
  • обязал платежные учреждения уведомлять плательщиков о принятии к исполнению платежной инструкции;
  • урегулировал порядок информирования получателей о зачислении средств на счет после каждого перевода;
  • определил обязательные реквизиты платежных инструкций, оформленных платежными учреждениями от клиентов;
  • разграничивал реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины;
  • отменил требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций, оставив ее только для бумажных документов.
По материалам:
Finance.ua
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