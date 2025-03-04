RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов — Finance.ua
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RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов

Финтех и Карты
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RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов
RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов
Финтех-компания RozetkaPay, часть группы компаний Rozetka-EVO, получила лицензию Национального банка Украины, позволяющую открывать счета для физических и юридических лиц.
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, на первом этапе счета будут открываться покупателям, пользующимся услугой «Оплата частями», далее — и для продавцов маркетплейсов группы компаний.
По данным Opendatabot, владельцем ООО «ФК «Эво» является кипрская «Темания Энтерпрайзис Лтд», конечными бенефициарами указаны Владислав, Ирина и Давид Чечоткины.
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По результатам работы компании за девять месяцев 2024 года ее доход составил 502,3 млн грн, чистый убыток — 4,3 млн грн. В 2023 году показатели составили 359,4 млн грн и 11,1 млн грн соответственно.
Онлайн-ритейлер Rozetka основан в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечоткиными, позже совладельцем компании стал фонд под управлением Horizon Capital.
Компания на сегодняшний день трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс, но также развивает сеть собственных магазинов. В настоящее время работает более 500 магазинов Rozetka в 150 городах Украины. В 2020 году был запущен платежный сервис RozetkaPay.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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