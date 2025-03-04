RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов — Finance.ua

RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов Сегодня 16:13 — Финтех и Карты

RozetkaPay получила разрешение НБУ на открытие счетов для покупателей и продавцов

Финтех-компания RozetkaPay, часть группы компаний Rozetka-EVO, получила лицензию Национального банка Украины, позволяющую открывать счета для физических и юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на первом этапе счета будут открываться покупателям, пользующимся услугой «Оплата частями», далее — и для продавцов маркетплейсов группы компаний.

По данным Opendatabot, владельцем ООО «ФК «Эво» является кипрская «Темания Энтерпрайзис Лтд», конечными бенефициарами указаны Владислав, Ирина и Давид Чечоткины.

Читайте также В Rozetka увидели спрос на Bitcoin-платежи

По результатам работы компании за девять месяцев 2024 года ее доход составил 502,3 млн грн, чистый убыток — 4,3 млн грн. В 2023 году показатели составили 359,4 млн грн и 11,1 млн грн соответственно.

Онлайн-ритейлер Rozetka основан в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечоткиными, позже совладельцем компании стал фонд под управлением Horizon Capital.

Компания на сегодняшний день трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс, но также развивает сеть собственных магазинов. В настоящее время работает более 500 магазинов Rozetka в 150 городах Украины. В 2020 году был запущен платежный сервис RozetkaPay.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.