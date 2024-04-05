В Rozetka увидели спрос на Bitcoin-платежи — Finance.ua

В Rozetka увидели спрос на Bitcoin-платежи Сегодня 04:08 — Криптовалюта

В Rozetka увидели спрос на Bitcoin-платежи

Украинские компании должны вводить возможность оплаты услуг и товаров с помощью Bitcoin и криптовалют.

Соответствующее мнение высказал глава платежного сервиса RozetkaPay Александр Лапко, сообщает издание «Speka».

Он отметил, что сегодня многие украинцы используют цифровые валюты для накопления и хранения средств.

«Мы могли бы обеспечить им удобный способ их использования. Я верю, что это хорошее решение, которое точно реализуем. Но для этого нужна легализация», — отметил Лапко.

По его словам, Bitcoin-индустрия — это сегодня серая зона, и использовать BTC достаточно сложно. Многие крупные игроки боятся, что они сразу окажутся в центре внимания и к ним сразу возникнет много вопросов о том, как они это делают без лицензии.

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«Прежде всего это должно работать в законном поле. К тому же мы рассматривали способ интеграции криптовалютных платежей, но пока это дороже оплаты картой (банковской. — Ред.). Это будет большим сдерживающим эффектом», — добавил CEO RozetkaPay.

Напомним, в Национальном банке Украины не считают цифровые активы средством платежа, а также отметили, что ситуация в ближайшее время вряд ли изменится. Как отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, когда страна находится в состоянии войны, любые изменения денежно-кредитной политики могут привести к печальным последствиям.

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