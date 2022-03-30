Роуминг как дома: для клиентов Киевстар в 9 европейских странах будут действовать тарифы, как в Украине — Finance.ua

Роуминг как дома: для клиентов Киевстар в 9 европейских странах будут действовать тарифы, как в Украине

Сегодня 15:32 — Личные финансы

Роуминг как дома: для клиентов Киевстар в 9 европейских странах будут действовать тарифы, как в Украине

Отныне для абонентов Киевстар, вынужденно выехавших из-за войны в одну из 9 стран Европы, в роуминге начнут действовать внутренние тарифы оператора.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Киевстар».

Что это значит? Оплачивая свой тарифный план как обычно, абоненты смогут пользоваться пакетом услуг за границей без доплат.

Кого касается услуга? Новая инициатива Киевстар касается абонентов подписки с актуальными тарифными планами линейки «Твой» и последними тарифами «Все вместе». У бизнес-клиентов и контрактных абонентов новые выгодные условия будут действовать для большинства тарифных планов.

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Если вы абонент подписки, который пользуется одним из старых тарифов, то можете перейти на новые предложения в приложении для самообслуживания Мой Киевстар или подать заявку на смену тарифа через короткий номер 466 и на сайте оператора.

«Теперь когда вы оплачиваете свой тариф — им полноценно можно пользоваться в Европе. Это дешевле местных операторов, практичнее и безопаснее, ведь у вас действует основной контактный номер, к которому часто привязаны банковские сервисы, социальные сети и многое другое», — комментирует Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар.

Для абонентов подписки и тарифов «Все вместе» , если они оплатили пакет услуг, будут действовать стандартные условия их тарифа. Например, если у вас тариф «Твой Выбор», то за рубежом вы сможете использовать 15 Гб мобильного интернета, безлимит действует на звонки в сети Киевстар и на все входящие звонки, есть 200 минут для звонков на номера других операторов в Украине, а также стране пребывания. И все это всего за 175 грн или за 5,5 евро.

Бизнес-клиенты и контрактные абоненты Киевстар в большинстве тарифов получат расширенный объем услуг для роуминга в дополнение к основному тарифу: 15 Гб мобильного интернета, все входящие звонки — безлимитные, 500 минут для исходящих звонков на украинские номера и номера в стране пребывания, а также 50 SMS. Для них также не будут списываться мегабайты при использовании безлимитных приложений: мессенджеров, онлайн-карт и других сервисов.

Даже бизнес-клиенты с тарифами для IoT (для датчиков, GPS-навигаторов и т.п.) смогут пользоваться ими в роуминге. Для этого им будут начисляться пакеты мегабайтов на месяц.

В каких странах будут действовать новые условия? Среди стран, где будут временно действовать специальные условия — Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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