Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг — Finance.ua

Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объявили о запуске национального роуминга с 7 марта 2022 года.
Что это значит?
абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора.
«В условиях военной агрессии мобильные операторы и Министерство цифровой трансформации, ДССЗИ, НКЭК Украины и „Телас“ объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов», — говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.
Поэтому с сегодняшнего дня запускается национальный роуминг между операторами в тестовом режиме.
Где работать?
Прежде всего он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. То есть при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.
В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.
Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания, и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.
Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:
название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
Как подключиться к сети другого оператора:
Отключить автовыбор сети.
Для Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
Для iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети
Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
Проверить возможность прохождения звонка, SMS.
Если не удается подключиться к сети другого оператора, абоненту следует попытаться перезагрузить телефон.
Важно: ежедневно нужно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.
Обращаем внимание, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.