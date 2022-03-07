Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг — Finance.ua

Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

Сегодня 14:25 — Личные финансы

Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объявили о запуске национального роуминга с 7 марта 2022 года.

Что это значит?

абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора.

«В условиях военной агрессии мобильные операторы и Министерство цифровой трансформации, ДССЗИ, НКЭК Украины и „Телас“ объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов», — говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.

Поэтому с сегодняшнего дня запускается национальный роуминг между операторами в тестовом режиме.

Где работать?

Прежде всего он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. То есть при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.

Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания, и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Как подключиться к сети другого оператора:

Отключить автовыбор сети.

Для Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

Для iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, абоненту следует попытаться перезагрузить телефон.

Важно: ежедневно нужно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.

Обращаем внимание, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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