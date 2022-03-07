Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

Сегодня 14:25Личные финансы
671
Мобильные операторы объединяются и запускают национальный роумингМобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell объявили о запуске национального роуминга с 7 марта 2022 года.
Что это значит?
  • абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора.
«В условиях военной агрессии мобильные операторы и Министерство цифровой трансформации, ДССЗИ, НКЭК Украины и „Телас“ объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов», — говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.
Поэтому с сегодняшнего дня запускается национальный роуминг между операторами в тестовом режиме.
Где работать?
Прежде всего он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. То есть при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.
В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.
Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания, и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.
Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:
  • название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
  • национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
  • тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
Как подключиться к сети другого оператора:
  1. Отключить автовыбор сети.
Для Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
Для iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети
  1. Найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
  2. Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
  3. Проверить возможность прохождения звонка, SMS.
Если не удается подключиться к сети другого оператора, абоненту следует попытаться перезагрузить телефон.
Важно: ежедневно нужно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.
Обращаем внимание, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.