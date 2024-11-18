Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем — Finance.ua
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Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем

Личные финансы
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Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем
Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем
ВВП Украины вырос на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года: в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.
«Благодаря реализации программ восстановления и повышению спроса на строительные работы продолжает демонстрировать восходящую динамику отрасль строительства. Среди драйверов роста экономики страны также транспорт — прежде всего, благодаря стабильной работе зернового коридора. Наконец, спрос на продукцию перерабатывающей промышленности, в частности, сектора ОПК, обуславливает рост в этой отрасли», — рассказал Алексей Соболев.
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Транспорт, переработка и строительство продолжали показывать высокую положительную динамику.
В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина — ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозу МВФ, в 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В этом году сумма долга будет находиться всего в 3−5% от этой отметки. При этом в ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.
  • Формально Украина вышла где-то на 70−72% реального ВВП довоенного уровня, а долларовый ВВП в 2025 году уже превысит довоенный уровень. Подробным макроэкономическим прогнозом поделился Partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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