Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз) — Finance.ua
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Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз)

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Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз)
Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз)
Несмотря на разрушительное влияние полномасштабного вторжения россии, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Прогнозируемый рост ВВП составляет 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году. Однако реальный ВВП остается на 17.4% ниже довоенного уровня, что свидетельствует о серьезных структурных проблемах.
Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз Института экономических исследований и политических консультаций и German Economic Team.

Основные экономические показатели:

  • Рост ВВП: 3,5% в 2024 году, 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году.
  • Инфляция: Ожидается, что в 2025 году она составит 12,5%, а в 2026 году снизится до 6,5%.
  • Государственный долг: В 2025 году прогнозируется на уровне 89% ВВП, а в 2026 году — 85%.
  • Баланс текущего счета: В 2025 году международные гранты временно обеспечат равновесие, однако в 2026 прогнозируется дефицит в 5.7% ВВП.
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Фискальный прогноз:

  • Дефицит бюджета остается высоким — 20% ВВП в 2025 году и 19% в 2026 году.
  • Потребности в финансировании, с учетом внутреннего долга, составят $52.5 млрд в 2025 году и $55.2 млрд в 2026 году.
  • Международная помощь критически важна. Ожидается, что в 2025 году Украина получит $48 млрд грантов и кредитов, а в 2026 году — $36 млрд.
  • Государственный долг остается на высоком уровне, поэтому необходимо сохранять фискальную дисциплину и привлекать внешнее финансирование.

Экономические факторы роста:

  • Спрос: Основными двигателями будут частное потребление и инвестиции в экстренное восстановление.
  • Предложение: Ожидается рост в ключевых секторах — сельском хозяйстве, промышленности и торговле. В то же время проблемы в энергетике будут ограничивать развитие.
  • Внешняя торговля: Экспорт улучшится благодаря открытию логистических маршрутов в Черном море. В то же время дефицит торговли будет оставаться высоким из-за значительных военных и энергетических затрат.
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Основные риски:

  • Военные угрозы: Продолжение войны может нанести значительный дополнительный ущерб инфраструктуре и поставить под угрозу дальнейшую экономическую стабильность.
  • Зависимость от международной поддержки: Сокращение или задержка финансовой помощи может притормозить восстановление экономики и усугубить кризис.
  • Рынок труда: Мобилизация и передвижение ограничивают кадровые ресурсы. Дефицит обученных работников создает трудности для развития экономики.
  • Энергетические риски: Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру могут повлечь за собой перебои в электроснабжении и повышение затрат для бизнеса и домохозяйств.
  • Сельское хозяйство: Сокращение урожая из-за минирования земель и нарушения цепочек поставок может привести к уменьшению экспортных поступлений.
  • Финансовая нестабильность: Высокий государственный долг и внешние экономические риски оказывают давление на банковский сектор, что требует тщательного мониторинга.
«Несмотря на эти вызовы, Украина остается адаптивной, а международная поддержка является важным фактором для дальнейшего роста и стабильности», — подчеркивают специалисты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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