Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз) — Finance.ua

Рост на фоне неопределенности: что будет с экономикой Украины в 2025—2026 (прогноз)
Несмотря на разрушительное влияние полномасштабного вторжения россии, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Прогнозируемый рост ВВП составляет 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году. Однако реальный ВВП остается на 17.4% ниже довоенного уровня, что свидетельствует о серьезных структурных проблемах.
Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз Института экономических исследований и политических консультаций и German Economic Team.
Основные экономические показатели:
- Рост ВВП: 3,5% в 2024 году, 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году.
- Инфляция: Ожидается, что в 2025 году она составит 12,5%, а в 2026 году снизится до 6,5%.
- Государственный долг: В 2025 году прогнозируется на уровне 89% ВВП, а в 2026 году — 85%.
- Баланс текущего счета: В 2025 году международные гранты временно обеспечат равновесие, однако в 2026 прогнозируется дефицит в 5.7% ВВП.
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Фискальный прогноз:
- Дефицит бюджета остается высоким — 20% ВВП в 2025 году и 19% в 2026 году.
- Потребности в финансировании, с учетом внутреннего долга, составят $52.5 млрд в 2025 году и $55.2 млрд в 2026 году.
- Международная помощь критически важна. Ожидается, что в 2025 году Украина получит $48 млрд грантов и кредитов, а в 2026 году — $36 млрд.
- Государственный долг остается на высоком уровне, поэтому необходимо сохранять фискальную дисциплину и привлекать внешнее финансирование.
Экономические факторы роста:
- Спрос: Основными двигателями будут частное потребление и инвестиции в экстренное восстановление.
- Предложение: Ожидается рост в ключевых секторах — сельском хозяйстве, промышленности и торговле. В то же время проблемы в энергетике будут ограничивать развитие.
- Внешняя торговля: Экспорт улучшится благодаря открытию логистических маршрутов в Черном море. В то же время дефицит торговли будет оставаться высоким из-за значительных военных и энергетических затрат.
Основные риски:
- Военные угрозы: Продолжение войны может нанести значительный дополнительный ущерб инфраструктуре и поставить под угрозу дальнейшую экономическую стабильность.
- Зависимость от международной поддержки: Сокращение или задержка финансовой помощи может притормозить восстановление экономики и усугубить кризис.
- Рынок труда: Мобилизация и передвижение ограничивают кадровые ресурсы. Дефицит обученных работников создает трудности для развития экономики.
- Энергетические риски: Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру могут повлечь за собой перебои в электроснабжении и повышение затрат для бизнеса и домохозяйств.
- Сельское хозяйство: Сокращение урожая из-за минирования земель и нарушения цепочек поставок может привести к уменьшению экспортных поступлений.
- Финансовая нестабильность: Высокий государственный долг и внешние экономические риски оказывают давление на банковский сектор, что требует тщательного мониторинга.
«Несмотря на эти вызовы, Украина остается адаптивной, а международная поддержка является важным фактором для дальнейшего роста и стабильности», — подчеркивают специалисты.
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