Рост экономики США ускорился в третьем квартале — Finance.ua

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Рост экономики США ускорился в третьем квартале

Мир
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Рост экономики США ускорился в третьем квартале
Рост экономики США ускорился в третьем квартале
Рост валового внутреннего продукта США составил 3,1% в годовом выражении в третьем квартале 2024 года.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные Министерства торговли.
Сообщается, что во втором квартале рост экономики держался на уровне 3%. В то же время американская экономика растет темпами более чем в 2% восемь из девяти последних кварталов.
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Потребительские расходы, на которые приходится около двух третей экономической активности США, выросли на 3,7%, что стало самым высоким показателем с первого квартала 2023 года.
В издании добавляют, что это выше предыдущей оценки Министерства торговли на третий квартал в 3,5%.
Экспорт вырос на 9,6%. Бизнес-инвестиции выросли на 0,8%, но инвестиции в оборудование выросли на 10,8%. Расходы и инвестиции федерального правительства выросли на 8,9%, включая рост расходов на оборону на 13,9%.
Отмечается, что безработица остается низкой на уровне 4,2%, хотя она выросла с минимума за 53 года в 3,4%, достигнутого в апреле 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
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