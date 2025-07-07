Рост цен на топливо продолжается. Вмешается ли в ситуацию АМКУ — Finance.ua

Рост цен на топливо продолжается. Вмешается ли в ситуацию АМКУ Сегодня 21:34 — Энергетика

Рост цен на топливо продолжается. Вмешается ли в ситуацию АМКУ

Антимонопольный комитет Украины не видит оснований расследовать факты повышения цен на топливо в Украине, которое произошло в июне на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом АМКУ сообщил в комментарии РБК-Украина.

«В настоящее время у Комитета отсутствуют основания для осуществления мер контроля в части ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов (горючего)», — говорится в ответе АМКУ.

В ведомстве подчеркнули, что цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию.

«Свободная конкуренция на рынке подразумевает, прежде всего, свободное ценообразование, когда цена формируется как показатель равновесия между спросом и предложением. К полномочиям Комитета не относится осуществление ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов (горючего)», — сообщили в АМКУ.

Цены на бензин и дизель Украины выросли на 6−7% в первые дни обострения конфликта Израиля и Ирана, которое началось 13 июня.

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Тогда мировые цены на нефть резко увеличились, что должно привести к удорожанию нефтепродуктов.

Средние розничные цены в Украине на конец июня на бензин А-95 составили 58,92 гривен, на дизельное топливо — 55,88 гривен за литр.

Эксперты назвали такое подорожание безосновательным и спекулятивным, поскольку цены были подняты на топливо, закупаемое сетями еще до обострения конфликта, то есть без учета фактора его влияния на рынок.

Эффект от повышения цен на нефть в цене нефтепродуктов в Украине мог появиться только к концу июня.

После ослабления конфликта между Израилем и Ираном в конце июня цены на нефть снизились, но цены на топливо в Украине не изменились.

В начале июля цены на нефть остаются на относительно высоком уровне. Соответственно, цены на горючее тоже существенно не меняются.

Стоимость бензина А-95 в Украине на 7 июля иногда превышает 60 гривен за литр, дизельного топлива — 56 гривен за литр.

На цены на топливо также влияет курс евро, который приближается к 50 грн за 1 евро. «Рост нефть, еще больше растет топливо в мире, плюс высокий курс евро. Думаю, пока что изменений по ценам на топливо особых не будет», — отметил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

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