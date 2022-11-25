россию исключили из Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО — Finance.ua
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россию исключили из Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

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россию исключили из состава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу», — написал Ткаченко.
Напомним, 23 ноября Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались.
В документе Европарламент признал, что россия совершает «невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру» в Украине, в результате чего погибли тысячи человек.
По материалам:
УНН
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