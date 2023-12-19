российский рынок полностью покинули 300 иностранных компаний, стоимость сделок может достигать $25 млрд — KSE Institute Сегодня 11:01 — Фондовый рынок

российский рынок полностью покинули 300 иностранных компаний, стоимость сделок может достигать $25 млрд — KSE Institute

Из более 1500 иностранных компаний, которые владели или владеют активами в россии, только 304 окончательно завершили свой выход, сообщает KSE Institute. Потенциальная стоимость может достигать $25 млрд.

Крупнейшие компании, полностью вышедшие из рф, сгенерировали $82 млрд дохода, в то же время находящиеся в процессе выхода — $65 млрд.

Читайте также россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти

По расчетам KSE, оценочная стоимость «выходов» колеблется от $16,7 млрд до $21 млрд, а если учесть нераскрытые сделки, может потенциально приближаться к $25 млрд. Это свидетельствует о продажах с существенным дисконтом, отметили в организации.

Ряд компаний (Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak) были проданы за 1 евро. В то же время другие, такие как Carlsberg Group и Danone, были фактически национализированы российскими властями.

Среди крупнейших сделок: продажа российского бизнеса объявлений Avito ($2,4 млрд), которым владела нидерландская инвестиционная группа Prosus, а также продажа своей доли (40% или $1,8 млрд) компанией Eni в арктическом газовом проекте «Роснефти».

Читайте также Мир без российских алмазов: как новые санкции повлияют на экономику рф

Из 386 юридических лиц, принадлежавших почти трем сотням западных компаний, 25% были приобретены физическими лицами, почти половина — местным топ-менеджментом. Большинство покупателей (94%) были из россии, остальные — из Китая, Турции и ОАЭ.

По состоянию на 17 декабря 1232 компании свернули операции в россии и заявили о намерении покинуть страну. В то же время 1573 фирмы пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.

Убытки западных компаний, вышедших из россии после начала полномасштабного вторжения в Украину, достигли, по меньшей мере, $103 млрд, писало издание The New York Times со ссылкой на анализ финансовых отчетностей. По данным издания, благодаря этому за прошлый год российская военная казна получила $1,25 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.