российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС — Finance.ua
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российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС

Фондовый рынок
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российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС
российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС
Международный инвестиционный банк (МИБ) в Будапеште, попавший под американские санкции, закрывает венгерскую штаб-квартиру и уходит из ЕС.
Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения, которое заметили венгерские СМИ.
В банке заявили, что после санкций США МИБ потерял возможность осуществлять финансовые операции, а из-за прекращения участия в нем Венгрии больше нет оснований для дальнейшей деятельности в Будапеште и ЕС в целом.
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«Банк начал релокацию деятельности штаб-квартиры из Венгрии в россию», — говорится в заявлении.
МИБ предлагает Венгрии безотлагательно денонсировать соглашение о расположении его штаб-квартиры в Будапеште.
Напомним, недавно США наложили санкции на созданный россией банк в Будапеште, действовавший с разрешения и с участием венгерского правительства. Также под санкции попал венгерский дипломат, командированный в этот банк от Венгрии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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