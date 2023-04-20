российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС — Finance.ua

российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

российский банк в Будапеште, попавший под санкции США, уходит из Венгрии и ЕС

Международный инвестиционный банк (МИБ) в Будапеште, попавший под американские санкции, закрывает венгерскую штаб-квартиру и уходит из ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения, которое заметили венгерские СМИ.

В банке заявили, что после санкций США МИБ потерял возможность осуществлять финансовые операции, а из-за прекращения участия в нем Венгрии больше нет оснований для дальнейшей деятельности в Будапеште и ЕС в целом.

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«Банк начал релокацию деятельности штаб-квартиры из Венгрии в россию», — говорится в заявлении.

МИБ предлагает Венгрии безотлагательно денонсировать соглашение о расположении его штаб-квартиры в Будапеште.

Напомним, недавно США наложили санкции на созданный россией банк в Будапеште, действовавший с разрешения и с участием венгерского правительства. Также под санкции попал венгерский дипломат, командированный в этот банк от Венгрии.

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Українська правда По материалам:

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