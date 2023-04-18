российский Газпромбанк углубляет связи с индийскими банками — Finance.ua

российский Газпромбанк углубляет связи с индийскими банками Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

российский Газпромбанк углубляет связи с индийскими банками

Российский «Газпромбанк» расширил свои связи с банками Индии, чтобы ускорить торговлю между двумя странами в национальных валютах на фоне того, что рф в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на одного из управляющих банка.

Торговля между Индией и россией резко возросла после того, как Запад ввел санкции против россии за ее вторжение в Украину в прошлом году, что изменило потоки нефти и других товаров, напоминает агентство.

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«Мы много работали над тем, чтобы установить наш уровень партнерства с индийскими банками, и наши представители здесь много работали», — сказала заместитель председателя правления «Газпромбанка» Елена Борисенко в интервью агентству Reuters в кулуарах индийско-российского бизнес-диалога в Нью -Дели в понедельник.

«Сейчас у нас есть инфраструктура, у нас есть платежи от банков ... это гораздо лучше, чем было три месяца назад», — добавила она.

«Газпромбанк» является третьим по величине активов кредитором в россии и ключевым каналом торговли российскими энергоносителями.

Напомним, банки Индии не будут проводить платежи за нефть из россии, приобретенную за цену выше ограничений G7.

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Фінансовий клуб По материалам:

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