Банки Швейцарии предупреждают о закрытии счетов россиян в случае уплаты налогов в бюджет рф — СМИ — Finance.ua
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Банки Швейцарии предупреждают о закрытии счетов россиян в случае уплаты налогов в бюджет рф — СМИ

Фондовый рынок
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Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из россии о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов.
Об этом пишет РБК со ссылкой на двух адвокатов в Швейцарии, работающих с российскими клиентами, и на источник в банковском секторе Швейцарии.
Ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse, заявил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.
«В наше юридическое бюро обратились около десяти человек, которым пока что неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут быть владельцами компаний, которые уплачивают налоги в россии, то банку придется закрыть их счет. Однако официальных действий после этого еще не было. Действия банков пока еще носят выборочный, а не массовый характер», — заявил Кудинов.
По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.
Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, сказал РБК источник в банковском секторе Швейцарии.
Кудинов считает, что банки, скорее, вынуждены предпринимать такие шаги из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об усилении контроля за исполнением санкций против россии.
«Эти действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные сообщения», — добавил он.
РБК отправлял запрос в швейцарские банки. Сredit Suisse отказался от комментариев, другие финансовые организации не ответили на запрос.
Посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер в марте заявлял о возможности заморозить российские активы на сумму 50-100 млрд швейцарских франков ($56-112 млрд).
В целом, в стране могут находиться российские активы на 150-200 млрд франков ($168-224 млрд). По данным SECO, которые накануне привела директор этого департамента Элен Будлигер-Артиеда, Швейцария заморозила активы россиян под санкциями на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд). Это треть от €21,5 млрд ($23,6 млрд), замороженных в ЕС, добавила она.
По материалам:
Економічна Правда
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