российский авиасектор получил рекордный $1 млрд убытка из-за санкций — Finance.ua

российский авиасектор получил рекордный $1 млрд убытка из-за санкций Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

российский авиасектор получил рекордный $1 млрд убытка из-за санкций

российские авиакомпании по итогам первого квартала 2022 года получили 61,1 млрд руб. (около $1,1 млрд) общего операционного убытка. Это рекордный показатель за последние 8 лет.

Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рф.

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Причиной являются западные санкции против российского авиасектора.

В частности, после вторжения в Украину авиакомпаниям рф запретили летать в страны ЕС, Великобританию, США и Канаду. Их самолеты перестали обслуживать и страховать.

Кроме того, 24 февраля были закрыты 11 аэропортов в южной и центральной частях рф.

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УБР По материалам:

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