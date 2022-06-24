российский авиасектор получил рекордный $1 млрд убытка из-за санкций — Finance.ua

российский авиасектор получил рекордный $1 млрд убытка из-за санкций
российские авиакомпании по итогам первого квартала 2022 года получили 61,1 млрд руб. (около $1,1 млрд) общего операционного убытка. Это рекордный показатель за последние 8 лет.
Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рф.
Причиной являются западные санкции против российского авиасектора.
В частности, после вторжения в Украину авиакомпаниям рф запретили летать в страны ЕС, Великобританию, США и Канаду. Их самолеты перестали обслуживать и страховать.
Кроме того, 24 февраля были закрыты 11 аэропортов в южной и центральной частях рф.
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