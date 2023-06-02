российские власти готовят запрет на ввоз более 20 брендов компьютеров — Finance.ua

российские власти готовят запрет на ввоз более 20 брендов компьютеров Сегодня 17:43 — Фондовый рынок

российские власти готовят запрет на ввоз более 20 брендов компьютеров

российские Минпромторг и Минэкономики рассматривают возможность ограничения параллельного импорта продукции более чем на 20 заграничных производителей электроники.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ

По данным издания, решение лоббирует консорциум АНО «Вычислительная техника» (Yadro, Аквариус, Kraftway и др.). Его представители предложили исключить из перечня параллельного импорта оборудование, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

Как пишет издание, в российском Минэкономразвитии рассматривают более широкий список, в который входят IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Большинство этих компаний и так перестали поставлять свою продукцию в рф после вторжения в Украину. Ввоз техники этих компаний в рф возможен только по разрешенным правительством серым схемам.

По словам источника издания, нормативный акт о внесении изменений в список параллельного импорта «уже подготовлен».

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Со своей стороны, представитель российского производителя вычислительной техники Аквариус признал, что полностью остановить параллельный импорт невозможно. В компании заявили, что «необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране».

В свою очередь против ограничений импорта выступают дистрибьюторы и покупатели.

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НВ По материалам:

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