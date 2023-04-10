Параллельный импорт в рф достиг более $20 миллиардов и привел к нехватке складов в соседних странах — Finance.ua

Параллельный импорт в рф достиг более $20 миллиардов и привел к нехватке складов в соседних странах Сегодня 21:29 — Мир

Объем параллельного импорта в россию превысил 20 миллиардов долларов и усложнил ситуацию со складами в транзитных странах, включая беларусь, Казахстан, Киргизию.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что число запросов российских компаний на склады в постсоветских странах к началу весны увеличилось на 40-50%, почти до 400 тыс. кв. м.

Аналитики объясняют, что интерес к рынкам СНГ стал резко расти еще в прошлом году, когда нужно было налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в россию.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю 2022 года объем параллельного импорта с начала его запуска в марте составил 20 млрд долл., или около 2,4 млн тонн товаров.

Кроме того, ряд международных компаний рассматривают работу в СНГ как возможность для продолжения бизнеса с рф.

Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры, включая e-commerce, и логистические операторы. Около 80% запросов исходит от Wildberries и Ozon.

Однако заметный рост спроса российских компаний на складские помещения в странах СНГ столкнулся с серьезным недостатком предложения.

По словам партнера NF Group Константина Фомиченко, в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей практически нет, в беларуси уровень вакансии в логистических парках не превышает 2,8% с 1,6 млн кв. м готовых объектов, в Узбекистане — 4,5% из 207 тыс. кв. м.

Нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в россию, говорит один из логистических операторов.

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Економічна Правда По материалам:

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