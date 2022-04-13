Российские солдаты изъяли средства для выплат пенсий в Мелитополе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Российские солдаты изъяли средства для выплат пенсий в Мелитополе

Сегодня 18:19Личные финансы
174
В Мелитополе российские военные изъяли деньги, предназначенные для выплат пенсий и субсидий за апрель.
Об этом заявил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем обращении в телеграм-канале.
При этом он подчеркнул, что «Укрпочта» делала все возможное, чтобы выплатить все пенсии и субсидии по марту жителям Мелитополя, и более 95% пенсий было выплачено благодаря помощи местных бизнесов и сотрудников компании.
Читайте также
«Мы пытались сделать это и в апреле. Но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные деньги, мы пока не могли этого сделать. Но я уверяю вас, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы украинские пенсии и субсидии были вам выплачены», — заявил СЕО «Укрпочты».
Смелянский также обратился к российским солдатам с просьбой оставаться людьми и вернуть изъятые средства.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.