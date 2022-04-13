Российские солдаты изъяли средства для выплат пенсий в Мелитополе — Finance.ua

Российские солдаты изъяли средства для выплат пенсий в Мелитополе

Сегодня 18:19 — Личные финансы

В Мелитополе российские военные изъяли деньги, предназначенные для выплат пенсий и субсидий за апрель.

Об этом заявил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем обращении в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что «Укрпочта» делала все возможное, чтобы выплатить все пенсии и субсидии по марту жителям Мелитополя, и более 95% пенсий было выплачено благодаря помощи местных бизнесов и сотрудников компании.

«Мы пытались сделать это и в апреле. Но, к сожалению, из-за того, что оккупационные войска изъяли пенсионные деньги, мы пока не могли этого сделать. Но я уверяю вас, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы украинские пенсии и субсидии были вам выплачены», — заявил СЕО «Укрпочты».

Смелянский также обратился к российским солдатам с просьбой оставаться людьми и вернуть изъятые средства.

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