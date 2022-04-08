Что делать, если не получили пенсию в срок: объяснение Минсоцполитики — Finance.ua

Что делать, если не получили пенсию в срок: объяснение Минсоцполитики

Сегодня 18:02 — Личные финансы

Даже если получатель не обратится за пенсией через перевод в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы ему выдадут в последующих выплатных периодах.

Об этом рассказала министер социальной политики Марина Лазебная в интервью «Фактам».

«Первое, что мы сделали после введения военного положения — продлили сроки выплат всех ранее назначенных пособий на этот период плюс один месяц без обращения человека и подачи каких-либо документов. Это сохраняет здоровье и жизнь людей в нынешних условиях, не подвергает их лишний раз опасности», — отмечает Марина Лазебная.

Также министерство обеспечило возможность получать выплаты пенсий и социальных пособий в любом уголке Украины для тех, кто получал их по месту жительства, но изменил его из-за боевых действий.

В то же время глава Минсополитики выразила понимание, что сейчас в отдельных случаях необходимо время, чтобы добраться до отделения Ощадбанка.

«В оккупированных городках ничего не работало, и только сейчас, когда наши Вооруженные Силы освобождают эти города, люди из них получают возможность обратиться за переводом. Поэтому граждане, не успевшие получили свои выплаты за март через перевод, могут это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа», — сказала Марина Лазебная.

Также можно позвонить на горячую линию Ощадбанка (0 800 210 800) и перенаправить перевод в другой банк, в котором человеку удобно получить выплату.

обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Перечень работающих отделений — Также для решения пенсионных вопросов можноПенсионного фонда Украины. Перечень работающих отделений — по ссылке.

Кроме того, возобновил работу Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

Справка Finance.ua:

на 7 апреля 2022 года на пенсионные выплаты за апрель направлено 21,7 млрд грн, в т. ч. 6,1 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 15,6 млрд грн — через уполномоченные банки.



выплата апрельских пенсий профинансирована на 20%, в том числе на 100% в 6 регионах (Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях);

для отдельных городов и районов, где из-за активных боевых действий органы соцзащиты не работают, ввели специальный механизм централизованного начисления и выплат субсидий, льгот и денежных пособий.

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