российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg — Finance.ua
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российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg

Фондовый рынок
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российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg
российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg
Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах ЕС, пытаются вернуть свое состояние в россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.
Об этом пишет Bloomberg.
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Два российских миллиардера, пожелавшие остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в россии и не думать о потенциальной конфискации активов.
Еще один магнат, который попал под санкции и перевез активы домой, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в россии.
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«26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это значит, что-то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах», — говорится в материале.
Среди опасений бизнесменов Bloomberg отмечает нестабильность военной экономики для бизнеса и риски его потери.

российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено 🔍

По материалам:
Економічна Правда
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