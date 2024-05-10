российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

российские бизнесмены выводят активы из стран ЕС в россию, несмотря на риски — Bloomberg

Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах ЕС, пытаются вернуть свое состояние в россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.

Об этом пишет Bloomberg.

Два российских миллиардера, пожелавшие остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в россии и не думать о потенциальной конфискации активов.

Еще один магнат, который попал под санкции и перевез активы домой, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в россии.

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«26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это значит, что-то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах», — говорится в материале.

Среди опасений бизнесменов Bloomberg отмечает нестабильность военной экономики для бизнеса и риски его потери.

Економічна Правда По материалам:

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