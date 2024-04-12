российские банкиры жалуются на блокирование международных платежей — Finance.ua

российские банкиры жалуются на блокирование международных платежей
Иностранные банки даже из тех стран, которые российские власти называют «дружественными», с конца 2023 года начали отказывать в проведении платежей исключительно из-за того, что они связаны с россией.
Об этом глава российского банка ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков россии, передает Интерфакс.
«После усиления режима вторичных санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего, банков „дружественных“ юрисдикций», — сказал Костин.
Если год назад перед нами стояла задача исключить из транзакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (россия). Как только товар идет оттуда или туда — загорается «стоп», независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции и санкционного статуса российского участника сделки", — объяснил российский банкир.
Среди возможных решений этой проблемы Костин отметил развитие платежной инфраструктуры на территории третьих стран, использование аффилированных банков и различных агентских схем, в рамках которых оплата может осуществляться в том числе и криптовалютами.
По его словам, агентские модели эффективны, но «не всегда полностью прозрачны с точки зрения действующего российского законодательства» в сфере противодействия отмыванию доходов, а также юридическому и финансовому контролю.
«На рынке сегодня есть два основных вида таких схем. Крупные экспортеры, как правило, пользуются сетью доверенных трейдеров. Все остальные, включая крупнейшие банки, прибегают к услугам независимых компаний-посредников. Скорее всего, в краткосрочной перспективе этот канал останется наиболее востребованным» , — уточнил глава ВТБ.
Как сообщалось, ранее сразу несколько китайских банков прекратили принимать платежи из россии даже в юанях, средства по таким транзакциям возвращают российским клиентам.
С начала 2024 года три из четырех крупнейших китайских банков — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от российских подсанкционных банков.
Из-за угрозы введения вторичных санкций США сделки с российскими контрагентами также существенно ограничили банки из Турции и ОАЭ.
Поделиться новостью