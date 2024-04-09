Доходы россии выросли на фоне повышения мировых цен на нефть — Finance.ua

Доходы россии выросли на фоне повышения мировых цен на нефть Сегодня 05:24 — Мир

москва сообщила о резком увеличении доходов в первом квартале 2024 года, частично благодаря единовременным налоговым выплатам и росту цен на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Минфина, в россии наблюдается «устойчивая положительная динамика» в притоке денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца до марта составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении, заявили в Минфине. Существенный вклад сделали выплаты «разового характера», в том числе плата за уход, уплачиваемая иностранными компаниями, покидающими россию.

Доходы от нефти и газа быстро росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний.

В 2023 году доходы от энергетики снизились на 23,9%, до 8,8 трлн рублей, несмотря на то, что в целом доходы бюджета продемонстрировали небольшой рост по сравнению с 2022 годом. Отчасти это связано с запретом Евросоюза на большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из россии и ценовые ограничения стран Большой семерки, призванные наказать страну за вторжение в Украину.

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россия демонстрирует дефицит бюджета с конца 2022 года, поскольку военные расходы, связанные с вторжением президента владимира путина в Украину, тяжелым бременем ложатся на государственные финансы.

Расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. По итогам периода дефицит бюджета составил 607 млрд рублей, что на 1,5 триллиона рублей меньше, чем он был на конец первого квартала 2023 года.

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