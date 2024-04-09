Доходы россии выросли на фоне повышения мировых цен на нефть — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы россии выросли на фоне повышения мировых цен на нефть

Мир
8
москва сообщила о резком увеличении доходов в первом квартале 2024 года, частично благодаря единовременным налоговым выплатам и росту цен на нефть.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению Минфина, в россии наблюдается «устойчивая положительная динамика» в притоке денег в федеральный бюджет. Доходы за три месяца до марта составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читайте также
Притоки из неэнергетических отраслей увеличились на 43% в годовом исчислении, заявили в Минфине. Существенный вклад сделали выплаты «разового характера», в том числе плата за уход, уплачиваемая иностранными компаниями, покидающими россию.
Доходы от нефти и газа быстро росли, увеличившись почти на 80% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост цен, а также единовременные налоговые платежи от нефтяных компаний.
Доходы россии выросли на фоне повышения мировых цен на нефть
В 2023 году доходы от энергетики снизились на 23,9%, до 8,8 трлн рублей, несмотря на то, что в целом доходы бюджета продемонстрировали небольшой рост по сравнению с 2022 годом. Отчасти это связано с запретом Евросоюза на большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из россии и ценовые ограничения стран Большой семерки, призванные наказать страну за вторжение в Украину.
Читайте также
россия демонстрирует дефицит бюджета с конца 2022 года, поскольку военные расходы, связанные с вторжением президента владимира путина в Украину, тяжелым бременем ложатся на государственные финансы.
Расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом. По итогам периода дефицит бюджета составил 607 млрд рублей, что на 1,5 триллиона рублей меньше, чем он был на конец первого квартала 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.