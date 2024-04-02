Нефть дорожает из-за роста спроса и конфликта на Ближнем Востоке — Finance.ua

Нефть дорожает из-за роста спроса и конфликта на Ближнем Востоке Сегодня 20:27 — Энергетика

Нефть дорожает из-за роста спроса и конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть во вторник поднимаются на фоне признаков повышения спроса в Китае и США и роста опасений о расширении конфликта на Ближнем Востоке, который может повлиять на поставки из региона, сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent утром 2 апреля выросли на 0,5% до $87,86 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,54% до $84,16 за баррель, показав накануне максимум с 27 октября.

«Бычьи катализаторы для цен на нефть продолжают накапливаться: более сильные, чем ожидалось, экономические показатели в Китае и США способствуют более оптимистичному прогнозу спроса, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает разгораться с привлечением Ирана», — отметил Йеап Джун Ронг.

Производственная активность в марте в Китае выросла впервые за шесть месяцев, а в США — впервые за полтора года, что должно привести к увеличению спроса на нефть в 2024 году.

На Ближнем Востоке в результате израильского удара по посольству Ирана в Сирии погибли семь военных советников, в том числе три высокопоставленных представителя армии. Рынки опасаются влияния расширения конфликта на поставки нефти.

«До сих пор рынок не беспокоился о перебоях в поставках, поскольку война остается локализованной. Привлечение Ирана может поставить под угрозу поставки нефти», — отметили в записке аналитики ANZ.

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