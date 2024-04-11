В россии собираются ухудшить качество бензина, — Reuters Сегодня 13:34

Власти рф на фоне ударов по НПЗ могут временно снизить требования к качеству бензина на внутреннем рынке по отдельным показателям к стандарту Евро-3 вместо действующих для Евро-5, чтобы в случае необходимости увеличить объем производства продукта и предотвратить угрозу дефицита, сообщили Reuters три источника в отрасли.

«Минэнерго как резервную меру рассматривает расширение рамок по отдельным параметрам до уровня Евро-3, чтобы создать задел по дополнительному выпуску бензина. Эту тему еще в марте предложили, сейчас она в работе», — рассказал отраслевой специалист.

С 2016 года в россии действует запрет на продажу бензина ниже экологического класса «Евро-5». По словам собеседников, министерство энергетики рассматривает вариант снизить нормы содержания некоторых добавок и этанола в бензине, чтобы «создать основу для дополнительного производства». Содержимое серы при этом останется неизменным, утверждают они.

Эта мера, говорят источники Reuters, поможет увеличить производство бензина на устаревших нефтеперерабатывающих заводах. Основная часть производства низкосортного бензина в россии, отмечает издание, приходится на остановившийся из-за наводнения в Оренбургской области Орский НПЗ и Ангарский завод в Восточной Сибири.

По расчетам собеседников издания, смягчение норм может принести внутреннему рынку дополнительно 10% или от 300 до 350 тысяч тонн бензина в месяц, чего будет достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита топлива, который может усилиться из-за атак украинских дронов и остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Как сообщает Reuters, соглашение об использовании запасов для россии уже согласовано. Также помочь москве с поставками бензина согласилась соседняя беларусь.

Ранее директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Билоколос заявил, что дальнейшие атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке рф возникнет дефицит.

УНІАН По материалам:

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